В Башкирии формируют два новых добровольческих батальона для участия в СВО

В Башкортостане приступили к формированию двух новых добровольческих батальонов для участия в СВО. Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй назвали «Северные Амуры», в который войдут желающие до 50 лет.

Планируется, что участвовать в спецоперации они будут в составе Росгвардии. В отряд имени Даяна Мурзина готовы принять мужчин и в возрасте 50+. В новые батальоны уже записались десятки добровольцев, в том числе и медицинские работники. Вопросы, связанные с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей возьмёт на себе республика.