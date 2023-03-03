В Башкирии формируют два новых добровольческих батальона для участия в СВО

В Башкортостане приступили к формированию двух новых добровольческих батальонов для участия в СВО. Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй назвали «Северные Амуры», в который войдут желающие до 50 лет.

Планируется, что участвовать в спецоперации они будут в составе Росгвардии. В отряд имени Даяна Мурзина готовы принять мужчин и в возрасте 50+. В новые батальоны уже записались десятки добровольцев, в том числе и медицинские работники. Вопросы, связанные с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей возьмёт на себе республика.

Требования для добровольцев – возраст и горячее желание. Молодежь ушла по мобилизации, осталось большое количество людей 50+.

Борис Гордеев, начальник штаба формирования добровольческих батальонов им. Даяна Мурзина и «Северные амуры»

Я хочу защищать Родину, чтобы не распространялся нацизм на нашей земле.

Павел, доброволец
Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями