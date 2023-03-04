Проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» начнут реализовывать в 2023 году

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана». В прошлом году проект стал одном из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Фото №1 - Проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» начнут реализовывать в 2023 году

Радий Хабиров отметил, что проект Дюртюлей хорош и продуман. Также руководитель региона подчеркнул, что проект был согласован с местными жителями. На реализацию будут выделены средства как из бюджета Башкирии, так и из федерального. Приступить к работам планируют при наступлении благоприятных погодных условий.

Благоустройство затронет саму набережную и пешеходный маршрут к парку Матросова, главную городскую площадь, сквер Мусина – до памятника бойцам красногвардейского отряда Чеверева. Вокруг памятника появятся зоны отдыха – пирсы у воды, прогулочные и велосипедные дорожки. Шумные площадки, спортивная, детская и событийная, будут чуть дальше.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова

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