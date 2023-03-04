В Башкирии общее число выявленных фактов коронавируса достигло 355 838

В Башкирии продолжается ежедневный мониторинг за ситуацией с коронавирусной инфекцией. За последние сутки были выявлены новые факты заражения.

По данным администрации Главы Башкирии, в республике с начала пандемии коронавирусом заболели 355 838 человек, в том числе 225 – за последние сутки. Выписано по выздоровлению 347 523 человек, из них за последние сутки – 67.