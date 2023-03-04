В Уфе троих сотрудников «Башавтотранса» подозревают во взяточничестве

В Уфе в отношении троих сотрудников ГУП «Башавтотранс» возбуждены уголовные дела. Данных граждан подозревают в получении взяток от водителей автобусов, сообщает пресс-служба Следственного комитета по РБ.

Известно на данный момент, что дела возбуждены в отношении троих начальников автоколонн Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1, являющегося филиалом «Башавтотранса». По версии следователей, подозреваемые получали взятки с 2018 по 2022 год от водителей автобусов, чтобы указанные сотрудники организации предоставили им более выгодное время и маршруты. Также водители незаконно «оплачивали» таким образом общее покровительство. Размеры взяток составляли от 1000 до 5000 рублей.