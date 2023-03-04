В Башкирии больницы получили 16 новых наркозно-дыхательных аппаратов

В больницы Башкирии в рамках национального проекта «Здравоохранение» было доставлено 16 новых единиц оборудования – наркозно-дыхательных аппаратов. Общая их стоимость составила 67 миллионов рублей.

В Минздраве РБ сообщили, что такое оборудование предназначено для проведения анестезии, вентиляции легких, а также для мониторинга параметров жизнедеятельности. Один из наркозно-дыхательных аппаратов направлен в Толбазинскую ЦРБ. Использовать оборудование можно при работе с пациентами любой возрастной группы.