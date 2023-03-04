В Башкирии прогнозируют потепление и неблагоприятные погодные условиях на дорогах

В Башкирии пятого и шестого марта ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогноз погоды на ближайшие два дня опубликовали в Гидрометцентре республики.

Сообщается, что пятого марта в Башкирии пройдет небольшой мокрый снег. В отдельных районах региона ожидаются гололед, снежные заносы и накат на дорогах, а также гололедица. Днем температура воздуха составит от -4 до +1 градусов, ночью температура упадет до -3, -8 градусов.