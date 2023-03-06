В Башкирии с коронавирусом госпитализировали 4 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
За последние сутки коронавирус выявили у 11 163 человек (22 353 291), выздоровели – 9166 (21 686 422), скончались – 38 (396 336), госпитализированы – 615.
В Башкирии коронавирус выявили у 186 пациентов (356 258), выздоровели – 230 (347 870), госпитализированы – 4. За всё время пандемии скончались уже 6017 человек.
В стационарах находятся 159 заболевших коронавирусом, 109 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, почти 600 из них — пациенты старше 60 лет.