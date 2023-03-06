За сутки с улиц Уфы вывезли 13 388 кубометров снега

В дневную смену 6 марта в уборке Уфы задействованы 398 сотрудников, 239 единиц коммунальной техники и 31 привлечено дополнительно.
Ночью город очищали 68 дорожных рабочих и техника: 222 единицы – коммунальных служб города и 58 – привлеченной.
За прошедшие сутки муниципальные службы:
- вывезли 13 388 куб. м снега;
- использовали 302,6 т противогололедных материалов;
- вывезли 6550 куб. м мусора с улиц и дворов;
- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по адресам: ул. Файзи Гаскарова, 7, Авроры, 7/2, Георгия Мушникова, 9/3 и 13/4, Валерия Лесунова, 6, 7 и 8, Транспортная, 28/1, Фронтовых бригад, 3, Вологодская, 34, Кольцевая, 134/1 и 205, Шота Руставели, 25, 27 и 37/1, Адмирала Макарова, 16, Джалиля Киекбаева, 9 и 11.