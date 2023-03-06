За сутки с улиц Уфы вывезли 13 388 кубометров снега

- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по адресам: ул. Файзи Гаскарова, 7, Авроры, 7/2, Георгия Мушникова, 9/3 и 13/4, Валерия Лесунова, 6, 7 и 8, Транспортная, 28/1, Фронтовых бригад, 3, Вологодская, 34, Кольцевая, 134/1 и 205, Шота Руставели, 25, 27 и 37/1, Адмирала Макарова, 16, Джалиля Киекбаева, 9 и 11.