«Весенняя песня любви»: в Уфе прошел бал для женщин, помогающих участникам СВО

Женщины-волонтеры, медицинские работники, предприниматели и просто неравнодушные жительницы республики, оказывающие поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО, собрались в одном зале. В Башкирском государственном театре оперы и балета сегодня состоялся бал «Весенняя песня любви». В преддверии Международного женского дня для представительниц прекрасного пола устроили настоящий праздник. 

Теплые носки, средства гигиены, продукты и многое другое от местных жителей и предпринимателей. Чишминские волонтеры формируют очередную партию посылок для военнослужащих. Работа штаба заключается не только в поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО, помогают также их семьям.

Привозим дрова, чистим снег. Иногда говорят, что это неженское дело. Но наши бабушки этим занимались, почему мы не можем?

Ильвина Байбурина, секретарь волонтерского штаба помощи мобилизованным гражданам и их семьям им. М. Шаймуратова

Не только в Чишминском, но и в других районах и городах республики организованы волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, где работают на первый взгляд хрупкие, но очень сильные духом представительницы прекрасного пола. Для них сегодня решили устроить праздник. В Уфе состоялся бал «Весенняя песня любви».

Фото №1 - «Весенняя песня любви»: в Уфе прошел бал для женщин, помогающих участникам СВО

Под классическую музыку и с букетом тюльпанов встречали главных виновниц торжественного вечера в Башкирском театре оперы и балета. Надев любимые праздничные наряды, они приехали, чтобы хоть ненадолго отвлечься от ежедневных забот. И даже испорченная у кого-то прическа не повлияла на настроение. Организаторы предусмотрели все.

Женщины-волонтеры, помогающие семьям участников СВО, врачи и медицинские сестры, которые в командировках лечат жителей Донбасса и наших военнослужащих, предприниматели, оказывающие благотворительную помощь в формировании гумконвоев. В преддверии Международного женского дня в Театре оперы и балета чествовали прекрасных дам, которые объединились с одной целью – помочь.

Мы сегодня собрались здесь по поручению Радия Фаритовича, чтобы сказать вам слова любви, уважения, восторга, нашего внимания. Также сказать большое человеческое спасибо за то, что вы делаете, выразить вам уважение и поклониться за ваш труд.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Уфимская волна

В зале и те, чьи мужья сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Пока мужчины выполняют боевые задачи на передовой, здесь, в тылу, их жены не сидят сложа руки.

В Башкирский театр оперы и балета пригласили около 300 женщин. В фойе для гостей праздника устроили торжественный бал, а на сцене оперного в этот вечер показали лучшие отрывки из репертуара театра.

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