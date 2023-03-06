«Весенняя песня любви»: в Уфе прошел бал для женщин, помогающих участникам СВО

Женщины-волонтеры, медицинские работники, предприниматели и просто неравнодушные жительницы республики, оказывающие поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО, собрались в одном зале. В Башкирском государственном театре оперы и балета сегодня состоялся бал «Весенняя песня любви». В преддверии Международного женского дня для представительниц прекрасного пола устроили настоящий праздник.
Теплые носки, средства гигиены, продукты и многое другое от местных жителей и предпринимателей. Чишминские волонтеры формируют очередную партию посылок для военнослужащих. Работа штаба заключается не только в поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО, помогают также их семьям.
Не только в Чишминском, но и в других районах и городах республики организованы волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, где работают на первый взгляд хрупкие, но очень сильные духом представительницы прекрасного пола. Для них сегодня решили устроить праздник. В Уфе состоялся бал «Весенняя песня любви».
Под классическую музыку и с букетом тюльпанов встречали главных виновниц торжественного вечера в Башкирском театре оперы и балета. Надев любимые праздничные наряды, они приехали, чтобы хоть ненадолго отвлечься от ежедневных забот. И даже испорченная у кого-то прическа не повлияла на настроение. Организаторы предусмотрели все.
Женщины-волонтеры, помогающие семьям участников СВО, врачи и медицинские сестры, которые в командировках лечат жителей Донбасса и наших военнослужащих, предприниматели, оказывающие благотворительную помощь в формировании гумконвоев. В преддверии Международного женского дня в Театре оперы и балета чествовали прекрасных дам, которые объединились с одной целью – помочь.
В зале и те, чьи мужья сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Пока мужчины выполняют боевые задачи на передовой, здесь, в тылу, их жены не сидят сложа руки.
В Башкирский театр оперы и балета пригласили около 300 женщин. В фойе для гостей праздника устроили торжественный бал, а на сцене оперного в этот вечер показали лучшие отрывки из репертуара театра.