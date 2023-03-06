«Весенняя песня любви»: в Уфе прошел бал для женщин, помогающих участникам СВО

Привозим дрова, чистим снег. Иногда говорят, что это неженское дело. Но наши бабушки этим занимались, почему мы не можем?

Ильвина Байбурина, секретарь волонтерского штаба помощи мобилизованным гражданам и их семьям им. М. Шаймуратова