В Башкирии в колонии-поселении распустились более тысячи красивых тюльпанов

На участке колонии-поселения при ИК № 21 в Стерлитамаке распустились более тысячи тюльпанов, которые были выращены из луковиц лучших голландских сортов. Вот уже третий год к Международному женскому дню выращивают тюльпаны осужденные женщины учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по РБ.