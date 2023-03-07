В Башкирии в колонии-поселении распустились более тысячи красивых тюльпанов

На участке колонии-поселения при ИК № 21 в Стерлитамаке распустились более тысячи тюльпанов, которые были выращены из луковиц лучших голландских сортов. Вот уже третий год к Международному женскому дню выращивают тюльпаны осужденные женщины учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по РБ.
Луковицы тюльпанов различного сорта и цвета были высажены еще в январе. Осужденные постоянно следят за температурным режимом и уровнем влажности. До появления бутонов выдерживается температура от 6 до 8°C, а после их появления температура увеличивается до плюс 10–12°C при влажности 85–90%.
Фото: пресс-служба УФСИН по РБ.