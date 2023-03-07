В Башкирии на железной дороге растет пассажиропоток

В феврале текущего года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали было перевезено свыше 1,1 млн пассажиров. Это на 18,8% больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года.

В пригородном сообщении было перевезено 863 тысячи пассажиров (на 12,6% больше), а в дальнем следовании - 302,2 тысячи пассажиров (на 40,8% больше).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в феврале 2023 года составил 295,7 млн пасс-км, на 38,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 25,2%, составив 43,2 млн пасс-км, в дальнем следовании – 252,5 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 41,2%.

Всего за два месяца 2023 года было отправлено более 2,4 млн пассажиров (на 11,6% больше), из них в пригородном сообщении – 1,7 млн пассажиров (на 7,7% больше), в дальнем следовании – 693 тысячи пассажиров (на 22,9% больше).