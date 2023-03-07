Госкомитет по молодежной политике Башкирии усилит поддержку студентов-земляков

Республиканское ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с башкирской Ассоциацией студентов и аспирантов в Москве и Петербурге.
Согласно документу, стороны должны создать условия для эффективной самореализации молодежи Башкортостана и популяризации республики в целом на территории двух российских столиц. На этот год в совместных планах провести молодежный сабантуй в Москве, ряд мероприятий с вовлечением молодых людей в социальное проектирование, а также участвовать в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Как считают организаторы, важно не только помогать студентам освоиться в крупных городах на период обучения, но и сделать так, чтобы они были заинтересованы вернуться на малую родину после окончания обучения.