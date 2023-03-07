Госкомитет по молодежной политике Башкирии усилит поддержку студентов-земляков

Согласно документу, стороны должны создать условия для эффективной самореализации молодежи Башкортостана и популяризации республики в целом на территории двух российских столиц. На этот год в совместных планах провести молодежный сабантуй в Москве, ряд мероприятий с вовлечением молодых людей в социальное проектирование, а также участвовать в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей».