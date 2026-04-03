В Башкирии рассказали, как малому бизнесу получить поддержку

От финансовых субсидий до консультаций по развитию своего дела. В Башкортостане представители малого и среднего предпринимательства получают системную поддержку. Только в прошлом году в центре «Мой бизнес» предоставили более 8 тысяч услуг различного плана. Многие, кстати, не знают о возможностях, которые есть перед ними. Как начинающему предпринимателю открыть своё дело и не завязнуть в бюрократии или же масштабироваться – в нашем сюжете.

Восемь лет назад Раушания Романова впервые взяла в руки пинцет для наращивания ресниц и с тех пор превратила его в основной инструмент заработка. Мастерскую организовала прямо на дому. Но когда клиентов стало много, девушка арендовала офис. Сегодня у неё отдельный кабинет в центре Уфы.

Статус самозанятой позволяет работать легально, не тратя время на сложную отчетность. Но планы больше: расширяться, нанимать мастеров и, возможно, открывать филиалы. Правда, пока девушка не знает, с чего начать. А между тем в регионе широкий перечень мер господдержки.

Богатый набор и консультационных услуг. Причем помогают на всех этапах: от идеи до составления бизнес-плана и выхода на рынок. Главный навигатор для предпринимателей в регионе – центр «Мой бизнес». Здесь работают с каждым индивидуально.