Новая супруга жителя Уфы оплатила 1,6 млн рублей алиментов, которые он задолжал дочкам

В работе приставов Уфимского районного подразделения находится исполнительный документ, согласно которому уфимец обязан ежемесячно выплачивать дочкам треть от всех видов своего заработка. Однако мужчина этого не делал. За неуплату в отношении него было возбуждено уголовное. Судом мужчина был признан виновным с назначением исправительных работ на срок до 8 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Однако горожанин скрылся и был объявлен в розыск.