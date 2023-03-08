Новая супруга жителя Уфы оплатила 1,6 млн рублей алиментов, которые он задолжал дочкам

В башкирской столице 11 и 13-летние девочки получили 1,6 млн рублей алиментов от новой супруги горе-отца. Об этом рассказали в пресс-службе УФФСП по РБ.
В работе приставов Уфимского районного подразделения находится исполнительный документ, согласно которому уфимец обязан ежемесячно выплачивать дочкам треть от всех видов своего заработка. Однако мужчина этого не делал. За неуплату в отношении него было возбуждено уголовное. Судом мужчина был признан виновным с назначением исправительных работ на срок до 8 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Однако горожанин скрылся и был объявлен в розыск.
Спустя некоторое время мужчину задержали и взяли под стражу на 30 суток. Его побудили погасить задолженность перед детьми встреча с представителями власти и перспектива замены наказания до лишения свободы.
Супруга должника перечислила девочкам 1,6 млн рублей.