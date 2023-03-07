В Уфе мужчину будут судить за дачу взятки судебному приставу

Как установлено следствием, обвиняемый обратился к судебному приставу отдела службы судебных приставов г. Учалы и Учалинского района с предложением за 50 тыс. рублей снять с его супруги ограничение на выезд за границу, которое было наложено в рамках исполнительного производства по взысканию с нее задолженности. Пристав доложила руководству о склонении ее к получению взятки и обратилась в органы ФСБ.

пресс-служба СУ СКР по РБ