В Уфе спасатели предупредили рыбаков об опасности выхода на лед

Некоторые мужчины сегодня решили выйти на лёд с удочками. В Уфе прошли профилактические рейды МЧС. Сотрудники провели инструктаж рыбаков перед предстоящим таянием льда и измерили его толщину.

Выходные для рыбаков – самые рабочие дни. И Международный женский праздник – не повод пропустить ловлю. Кто-то удит пораньше с утра, пока супруга спит, а кто-то таким образом решил сделать приятное.

Сотрудники МЧС тоже вышли на лёд, чтобы раздать не открытки для жён рыбаков, а памятки. В прошлом году именно на этом месте рыбаки ушли намного дальше, чем планировали. Догонять любителей зимней ловли, дрейфующих на льдине, пришлось спасателям.

Специалисты регулярно измеряют толщину льда. Безопасной считается от семи сантиметров.

Лёд ещё толстый, но солнце и календарь уже намекают на приближающееся таяние. Хотя в Уфе есть места, которые круглогодично являются горячими точками – на реке Уфимке, где идёт сброс воды с ТЭЦ, там лёд не замерзает никогда. Независимо от места и времени рыбалки спасатели рекомендуют иметь с собой не только бур и удочку.