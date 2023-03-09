Стали известны подробности о нелегальном медресе в Уфе, где избивали детей

Стали известны подробности истязания детей в стенах здания мечети в Уфе. Молодой приезжий из другой страны организовал частное медресе, где избивал учеников.
28-летний уроженец Таджикистана снял три комнаты у хозяина столовой, которая располагалась на нижних этажах здания. Там мужчина открыл частную религиозную школу и брал с родителей учеников за свои услуги 10 тысяч рублей.
Как сообщает telegram-канал Mash Batash, учеников обвиняемыйй набирал из крайне религиозных семей со всей страны, некоторые присылали сыновей из-за границы.
Пятеро из двенадцати детей постоянно были в стенах медресе. Остальные жили у родственников и приходили на занятия. Наставник выводил мальчиков на прогулку только под своим надзором, а побои сделал нормой. Убедил в этом ребят и их родителей.
Полиция прикрыла садистскую школу, но мам и пап пятерых мальчиков всё ещё не нашли.
Добавим, что по данному факт возбуждено уголовное дело.