Стали известны подробности о нелегальном медресе в Уфе, где избивали детей

Стали известны подробности истязания детей в стенах здания мечети в Уфе. Молодой приезжий из другой страны организовал частное медресе, где избивал учеников.

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28-летний уроженец Таджикистана снял три комнаты у хозяина столовой, которая располагалась на нижних этажах здания. Там мужчина открыл частную религиозную школу и брал с родителей учеников за свои услуги 10 тысяч рублей.  

Как сообщает telegram-канал Mash Batash, учеников обвиняемыйй набирал из крайне религиозных семей со всей страны, некоторые присылали сыновей из-за границы.

Пятеро из двенадцати детей постоянно были в стенах медресе. Остальные жили у родственников и приходили на занятия. Наставник выводил мальчиков на прогулку только под своим надзором, а побои сделал нормой. Убедил в этом ребят и их родителей.

Полиция прикрыла садистскую школу, но мам и пап пятерых мальчиков всё ещё не нашли.

Добавим, что по данному факт возбуждено уголовное дело. 

Обвиняемый в январе–феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям во время беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты. Сейчас истязатель детей находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних».

пресс-служба СУ СК России по Башкирии
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