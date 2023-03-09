Стали известны подробности о нелегальном медресе в Уфе, где избивали детей

Обвиняемый в январе–феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям во время беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты. Сейчас истязатель детей находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних».

пресс-служба СУ СК России по Башкирии