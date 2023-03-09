Медики Башкирии выходили новорожденную девочку весом 1200 граммов

В Башкирии медики спасли новорожденную девочку, чей вес был всего 1200 граммов. Малышка родилась на 31 неделе.
Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, беременность жительницы республики протекла очень сложно: постоянная угроза преждевременных родов, естоз, декомпенсированная плацентарная недостаточность, отслойка плаценты. Когда наступила 31-ая неделя беременность врачи решили оперировать пациентку. На свет появился ребенок весом 1200 граммов и в тяжелом состоянии.
Младенца сразу направили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где проводилась искусственная вентиляция легких. Также в легкие вводился специальный препарат, помогающий им «созреть», проводилась интенсивная терапия. На девятые сутки девочка начала самостоятельно дышать и ее перевели в отделение недоношенных детей, где было продолжено лечение и выхаживание.