Медики Башкирии выходили новорожденную девочку весом 1200 граммов

В Башкирии медики спасли новорожденную девочку, чей вес был всего 1200 граммов. Малышка родилась на 31 неделе.

Фото №1 - Медики Башкирии выходили новорожденную девочку весом 1200 граммов

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, беременность жительницы республики протекла очень сложно: постоянная угроза преждевременных родов, естоз, декомпенсированная плацентарная недостаточность, отслойка плаценты. Когда наступила 31-ая неделя беременность врачи решили оперировать пациентку. На свет появился ребенок весом 1200 граммов и в тяжелом состоянии.

Младенца сразу направили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где проводилась искусственная вентиляция легких. Также в легкие вводился специальный препарат, помогающий им «созреть», проводилась интенсивная терапия. На девятые сутки девочка начала самостоятельно дышать и ее перевели в отделение недоношенных детей, где было продолжено лечение и выхаживание.

«Сегодня Жасмин весит 2300 граммов и хорошо набирает вес. Для дальнейшего наблюдения она будет находиться на учете в кабинете катамнеза»

Айрат Рахматуллин, глава Минздрава
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