Медики Башкирии выходили новорожденную девочку весом 1200 граммов

Младенца сразу направили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где проводилась искусственная вентиляция легких. Также в легкие вводился специальный препарат, помогающий им «созреть», проводилась интенсивная терапия. На девятые сутки девочка начала самостоятельно дышать и ее перевели в отделение недоношенных детей, где было продолжено лечение и выхаживание.