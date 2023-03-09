В Башкирии создадут промышленный технопарк

В Башкирии появится промышленный технопарк "Мастер". проект планируют реализовать в Туймазинском районе. Новостью поделился в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
Резидентом промышленного технопарка станет «Туймазинский завод автобетоновозов», который входит в структуру «КАМАЗ». С 2021 года ТЗА реализует проект по организации производства прицепов – до двух тысяч в год.
Благодаря реализации проекта появится более 500 рабочих мест. Инвестировать в создание промышленного парка планируют порядка 1,3 миллиарда рублей.
– Вместе с мебельным кластером, который в Туймазах уже набрал обороты и успешно развивается, Башкортостан получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе, – рассказал глава Башкирии.