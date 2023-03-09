В Уфе из перинатального центра выписали «торопыжку», родившуюся весом 1200 граммов

Сегодня из Республиканского перинатального центра выписали пациентку и малышку, родившуюся весом всего 1200 граммов. Ребенок появился на свет еще в конце января – все это время специалисты медучреждения в буквальном смысле взращивали новорожденную. На момент выписки вес малышки стал в два раза больше.

Первый выход в свет маленькой Жасмины. Хотя в этом случае, можно сказать, подросшей Жасмины. Малышка родилась в конце января с экстремально низким весом – всего 1200 граммов. Поторопившуюся девочку все это время выхаживали в стенах перинатального центра. Новоиспеченный папа ждал дома жену и дочь больше месяца.

Это первая беременность и роды Дилары Сиразевой. Самый долгожданный период для молодой мамы протекал сложно. На 31-й неделе врачи принимают решение провести кесарево сечение. Малышку сразу переводят в отделение интенсивной терапии, где с помощью специального препарата помогают ее легким созреть. Самостоятельно Жасмина начала дышать на девятые сутки. Сегодня на момент выписки девочка здорова, а ее вес составляет 2300 граммов – почти вдвое больше, чем на момент рождения.

Долгожданный ребенок. Все купили уже: кровать, манеж. Дилара Сиразева

Ежегодно рождается более 1000 торопыжек – как нечто очень хрупкое их помещают под стекло. Кувез защищает от любых внешних воздействий. Особый уход к крошкам требуется не только от врачей. К взращиванию подключаются мамы и даже папы – поддержку малыш должен чувствовать всесторонне.

Мы имеем опыт выхаживания малышей меньше 500 граммов. У нас пять таких малышей было. Они выписались и наблюдаются в кабинете катамнеза до трех лет. Виктория Амирова, главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения России в ПФО

В целом Башкортостан по итогам прошлого года вошел в число лучших по показателям детской смертности. Она снизилась на 25 процентов. Меньше стало трагических случаев от болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, новообразований. Одной из болевых точек остается смертность малышей дома – вопрос будет решаться путем межведомственного взаимодействия.

Смерть ребенка – это трагедия, мы каждый случай переживаем. Но снижение – это пул управленческих мероприятий и решений: маршрутизация, материально-техническая база и обучение врачей. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан