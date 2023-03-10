В Хайбуллинском районе подвели итоги проекта «Трезвая женщина»

Стартовал проект в прошлом году в деревне Малоарслангулово, а завершился в деревне Абубакирово. Здесь состоялся открытый разговор о проделанной в районе в течение нескольких лет работе и применяемых методах. Гости поделились своими наработками в этом направлении, все участники искали пути решения серьезной проблемы.