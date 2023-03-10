В Хайбуллинском районе подвели итоги проекта «Трезвая женщина»

В Хайбуллинском районе провели очередное мероприятие «Трезвая женщина», цель которого в поддержке женщин, пролечившихся от алкогольной зависимости.
Стартовал проект в прошлом году в деревне Малоарслангулово, а завершился в деревне Абубакирово. Здесь состоялся открытый разговор о проделанной в районе в течение нескольких лет работе и применяемых методах. Гости поделились своими наработками в этом направлении, все участники искали пути решения серьезной проблемы.
Были продемонстрированы короткометражный фильм «Валенки» и спектакль «Красные сапоги» в постановке самодеятельных артистов села Абубакирово. На встрече проводились тренинги с психологом и тренировки с 74-летней активисткой Марьям Хайдаровой.