СК Башкирии заинтересовался инцидентом с ожогом трехлетнего воспитанника детсада

Следком Башкирии намерен провести проверку по факту инцидента, который произошел в ишимбайском детском саду: трехлетний мальчик засунул ногу в радиатор и получил ожог III степени.
По словам мамы пострадавшего ребенка, воспитатели не оказали экстренную медицинскую помощь, не вызвали скорую, а ей сообщили слишком поздно. В итоге, мальчику сделали операцию по пересадке кожи, еще одну ему сделают в ближайшее время.
В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит опросить пострадавшего мальчика и его родителей, персонал детского сада, провести судебно-медицинскую экспертизу с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью ребенку. В ходе проверки действиям (бездействию) работникам дошкольного учреждения будет дана правовая оценка, заключили в ведомстве.