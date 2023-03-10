СК Башкирии заинтересовался инцидентом с ожогом трехлетнего воспитанника детсада

Следком Башкирии намерен провести проверку по факту инцидента, который произошел в ишимбайском детском саду: трехлетний мальчик засунул ногу в радиатор и получил ожог III степени.

По словам мамы пострадавшего ребенка, воспитатели не оказали экстренную медицинскую помощь, не вызвали скорую, а ей сообщили слишком поздно. В итоге, мальчику сделали операцию по пересадке кожи, еще одну ему сделают в ближайшее время.