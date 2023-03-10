СК Башкирии заинтересовался инцидентом с ожогом трехлетнего воспитанника детсада

Следком Башкирии намерен провести проверку по факту инцидента, который произошел в ишимбайском детском саду: трехлетний мальчик засунул ногу в радиатор и получил ожог III степени.

Фото №1 - СК Башкирии заинтересовался инцидентом с ожогом трехлетнего воспитанника детсада

По словам мамы пострадавшего ребенка, воспитатели не оказали экстренную медицинскую помощь, не вызвали скорую, а ей сообщили слишком поздно. В итоге, мальчику сделали операцию по пересадке кожи, еще одну ему сделают в ближайшее время.

Следственным отделом по г. Ишимбай следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по сообщению о получении малолетним ребенком ожога от радиатора в детском саду. 

пресс-служба СУ СК России по РБ

В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит опросить пострадавшего мальчика и его родителей, персонал детского сада, провести судебно-медицинскую экспертизу с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью ребенку. В ходе проверки действиям (бездействию) работникам дошкольного учреждения будет дана правовая оценка, заключили в ведомстве.

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