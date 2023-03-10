В Уфе школьники посетили предприятие по производству бумажной упаковки

Уфимские школьники продолжают знакомиться с новыми профессиями. На этот раз учащиеся ассоциированной школы ЮНЕСКО № 71 посетили компанию по изготовлению бумажной упаковки – единственное предприятие в Башкортостане с полным циклом производства.

Учащиеся ассоциированной школы ЮНЕСКО №71 уже не в первый раз ездят на экскурсию в крупные предприятия. Теперь они знакомятся с продуктовой линейкой компании WAY PACK . Для кофе и чая – бумажные стаканчики, для пищевой соды и порошков – картонная упаковка. Школьников интересуют все этапы производства эко-изделий.

Восьмиклассники до этого знакомились с профессиями в сельскохозяйственной отрасли. Они побывали на передовом молокозаводе республики, где продегустировали экологически чистую и полезную для здоровья молочную продукцию. Когда детям предложили посмотреть на новое специализированное производство, сразу же согласились. Профориетационные экскурсии, как говорят школьники, не только дают возможность увидеть работу предприятия изнутри, но и расширяют кругозор.