В Башкирии прошла зональная агрономическая конференция

В ближайшие годы будет расти спрос на молоко, говядину, горох и сою. К примеру, последняя культура – незаменимый ингредиент для приготовления кормов для животных. Она пока импортируется в Россию. При этом поголовье свиней и птицы в стране растет. Также будет востребована высушенная гранулированная трава, в частности люцерна – это потребность мирового животноводства. Прошлый год был тяжёлым для технических культур, сахарной свеклы. Однако республика сохранила высокий потенциал по выращиванию сельхозкультур.