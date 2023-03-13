В Башкирии прошла зональная агрономическая конференция

Аграриев Башкирии призвали ориентироваться на востребованные в ближайшие годы направления. Об основных трендах в растениеводстве и животноводстве рассказал министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов на зональной агрономической конференции в Дюртюлинском районе.
В ближайшие годы будет расти спрос на молоко, говядину, горох и сою. К примеру, последняя культура – незаменимый ингредиент для приготовления кормов для животных. Она пока импортируется в Россию. При этом поголовье свиней и птицы в стране растет. Также будет востребована высушенная гранулированная трава, в частности люцерна – это потребность мирового животноводства. Прошлый год был тяжёлым для технических культур, сахарной свеклы. Однако республика сохранила высокий потенциал по выращиванию сельхозкультур.
Один из крупнейший холдингов в стране «Черкизово» зашел в Башкортостан, выкупив большую часть птицеводческих предприятий. Обороты растут. Тем самым увеличивается потребность в кормах. Белеебеевский молочный комбинат к 2024 году собирается построить ещё один завод уже по производству мягких сыров.