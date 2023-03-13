В Башкирии госпитализировали 24 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии коронавирус за сутки диагностировали 203 пациентам (357 610), выздоровели – 200 (349 201), госпитализированы – 24. За всё время пандемии скончались 6024 заболевших.
В стационарах находятся 135 человек, большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысячи человек. Из них 705 — пациенты старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 10 268 человек (22 433 361), выздоровели – 9476 (21 779 606), скончались – 34 (396 620), госпитализированы – 619.