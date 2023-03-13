Авиарейсы из Тегерана в Уфу готовы субсидировать власти Башкирии

Власти Башкирии готовы субсидировать авиарейсы из Тегерана в Уфу при условии, что таким предложением заинтересуется какая-либо иранская компания. Такое заявление сделал руководитель региона Радий Хабиров во время рабочей поездки в Иран.
Республиканские власти намерены выделить деньги до полной окупаемости таких полетов.
Глава Башкирии рассказал о первых итогах работы делегации Башкортостана в Иране и предложенных инициативах, отметив, что на встречах в министерствах и ведомствах Ирана было достигнуто понимание, что двусторонний товарооборот, который сегодня сложился на уровне $100 млн в год, можно увеличить в несколько раз. При этом есть много возможностей для формирования кооперационных связей.
В числе ближайших планов — участие башкортостанской делегации в выставке Iran Oil Show в мае 2023 года. А делегация деловых кругов Ирана посетит уфимскую специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии». В рамках этого визита делегации Ирана планируется заключение соглашения между Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня и научными учреждениями Ирана.
Осенью 2023 года, в преддверии Дня Республики, планируется провести Дни Ирана в Башкортостане.
В числе договорённостей также поставки из Башкортостана сельхозпродукции и закупка в Иране ряда нефтепродуктов и медицинского оборудования, развитие туристического и культурного обмена.