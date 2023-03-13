Авиарейсы из Тегерана в Уфу готовы субсидировать власти Башкирии

Власти Башкирии готовы субсидировать авиарейсы из Тегерана в Уфу при условии, что таким предложением заинтересуется какая-либо иранская компания. Такое заявление сделал руководитель региона Радий Хабиров во время рабочей поездки в Иран.

Фото №1 - Авиарейсы из Тегерана в Уфу готовы субсидировать власти Башкирии

Республиканские власти намерены выделить деньги до полной окупаемости таких полетов.

«Мы с огромным уважением смотрим на то, как экономика Ирана развивалась в непростых условиях, создавая новые технологические продукты. Уверен, если мы объединим наш потенциал, это даст ещё больший эффект».

Радий Хабиров, глава Башкирии

«Мы идём по пути укрепления сотрудничества с Россией в целом и её регионами. В условиях многолетнего экономического и политического давления Запада у нас есть общие задачи по ответу на эти вызовы».

Мохсен Резаи, вице-президент Ирана по экономике

Глава Башкирии рассказал о первых итогах работы делегации Башкортостана в Иране и предложенных инициативах, отметив, что на встречах в министерствах и ведомствах Ирана было достигнуто понимание, что двусторонний товарооборот, который сегодня сложился на уровне $100 млн в год, можно увеличить в несколько раз. При этом есть много возможностей для формирования кооперационных связей.

«Башкортостан — один из ведущих центров российской нефтехимической промышленности, машиностроения. Наши предприятия строили нефтеперерабатывающие заводы во многих странах, в том числе Ближнего Востока. Два года подряд мы являемся лучшим в России регионом по эффективности реализации промышленной политики. Находимся в лидерах среди регионов по научно-технологическому развитию. И мы бы хотели, чтобы визит делегации стал отправной точкой для более тесного сотрудничества Башкортостана и Исламской Республики Иран».

Радий Хабиров, глава Башкирии

В числе ближайших планов — участие башкортостанской делегации в выставке Iran Oil Show в мае 2023 года. А делегация деловых кругов Ирана посетит уфимскую специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии». В рамках этого визита делегации Ирана планируется заключение соглашения между Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня и научными учреждениями Ирана.

Осенью 2023 года, в преддверии Дня Республики, планируется провести Дни Ирана в Башкортостане.

В числе договорённостей также поставки из Башкортостана сельхозпродукции и закупка в Иране ряда нефтепродуктов и медицинского оборудования, развитие туристического и культурного обмена.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ