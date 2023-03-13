Авиарейсы из Тегерана в Уфу готовы субсидировать власти Башкирии

Глава Башкирии рассказал о первых итогах работы делегации Башкортостана в Иране и предложенных инициативах, отметив, что на встречах в министерствах и ведомствах Ирана было достигнуто понимание, что двусторонний товарооборот, который сегодня сложился на уровне $100 млн в год, можно увеличить в несколько раз. При этом есть много возможностей для формирования кооперационных связей.