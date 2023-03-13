В Башкирии появятся новые автобусные маршруты

Так, в Башкирии появятся автобусы №155 «ГК «Камышлинский» — Алексеевка (Тарбеевка) ч/з Суровку» и №155А «Алексеевка (Тарбеевка) — Зареченский рынок Уфа ч/з пос. 8-е Марта». Они будут ходить минимум трижды в день — утром, днем и вечером.