В Башкирии до конца 2024 года ввели ограничение на одной из дорог

В Башкирии на двух участках дороги Дюртюли – Ачит закрыли проезд для всех видов транспорта. Как сообщают в Министерстве транспорта республики, это связано со строительством дороги Казань – Екатеринбург.

Фото №1 - В Башкирии до конца 2024 года ввели ограничение на одной из дорог

Движение будет ограничено на участках:

- Дюртюли – Старобаишево – Новоуртаево между населенными пунктами Киргизки и Таубаш-Бадраково;
- Учпили – Новокангышево – Новобадраково – Баргата вблизи села Учпили.

Как уточняют представители Министерства транспорта Башкирии, движение будет осуществляться по временным объездным дорогам. Соответствующие дорожные знаки уже установлены. Ограничение введено с сегодняшнего дня и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

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