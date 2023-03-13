В Башкирии до конца 2024 года ввели ограничение на одной из дорог

В Башкирии на двух участках дороги Дюртюли – Ачит закрыли проезд для всех видов транспорта. Как сообщают в Министерстве транспорта республики, это связано со строительством дороги Казань – Екатеринбург.
Движение будет ограничено на участках:
- Дюртюли – Старобаишево – Новоуртаево между населенными пунктами Киргизки и Таубаш-Бадраково;
- Учпили – Новокангышево – Новобадраково – Баргата вблизи села Учпили.
Как уточняют представители Министерства транспорта Башкирии, движение будет осуществляться по временным объездным дорогам. Соответствующие дорожные знаки уже установлены. Ограничение введено с сегодняшнего дня и будет действовать до 31 декабря 2024 года.