В Башкирии жителей предупреждают о дождях и похолодании

14 марта в республике ожидаются осадки и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями. По информации ведомства, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ожидается западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.