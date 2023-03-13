В Башкирии жителей предупреждают о дождях и похолодании

14 марта в республике ожидаются осадки и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями. По информации ведомства, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ожидается западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.
Ночью ожидается похолодание, температура воздуха составит -2,-7°, днем будет -3,+2°. Из-за осадков на дорогах образуются гололедица, снежные заносы и накаты, также видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.