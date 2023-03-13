В Башкирии на перевод транспорта на газ выделят почти 90 млн

Почти 90 миллионов рублей будет выделено в Башкортостане на перевод транспорта на газомоторное топливо. Речь идёт о субсидировании части затрат по переоборудованию автомобилей в 2023 году. Получить скидку могут как предприятия, так и физлица.

Баллоны, рампа форсунок, редуктор, понижающий давление, и электронный блок управления – это основные элементы, которые необходимо установить, чтобы перевести автомобиль на метан. Переоборудование такого грузовика, когда одновременно трудятся три мастера, занимает примерно один рабочий день.

Может, иногда чуть больше, в зависимости от сложности. Данная машина не слишком сложная, здесь бак мы не снимаем, здесь стояло запасное колесо, вместо него устанавливаются вот такие баллоны, здесь устанавливается редуктор в подкапотное пространство. Денис Булгаков, мастер по установке газового оборудования

В общей сложности устанавливается 4 столитровых баллона. Этого газа хватит примерно на 600 километров пути, дальше можно проехать еще почти одну тысячу на дизельном топливе. Выгода составляет примерно 5 рублей на один километр. В год же, к примеру, транспортная компания может сэкономить на одной единице техники сотни тысяч рублей. При этом переход на газомоторное топливо субсидируется государством.

По положению мы можем предоставлять скидку до 2/3 от общей стоимости договора. Если на грузовой тягач стоит под ключ установка порядка 600–650 тысяч, мы автоматически по положению даем клиенту скидку в размере 264 600 рублей, дальше мы эти деньги в виде субсидийных выплат получаем от государства. Игорь Зорин, директор предприятия

Стоимость комплекта газобаллонного оборудования для легковых автомобилей с установкой под ключ здесь в среднем стоит 98 тысяч рублей, скидка составляет 48 600. Получить финансовую поддержку от государства за переход на экологичное топливо можно, обратившись в аккредитованные региональным Минтрансом сервисные центры по установке газового оборудования.

На территории республики существует 16 сертифицированных центров. Сейчас разрабатываются мобильные пункты, которые будут доезжать и устанавливать в районах, в которых нет таких сервисных пунктов. Это экология, экономичность. Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Именно два этих фактора – экономичность и экологичность – являются причиной перехода пассажирского транспорта на голубое топливо. Сейчас в республике на газе работают 533 автобуса. Это техника не только «Башавтотранса», но и частных перевозчиков.