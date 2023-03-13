В Башкирии на перевод транспорта на газ выделят почти 90 млн

Почти 90 миллионов рублей будет выделено в Башкортостане на перевод транспорта на газомоторное топливо. Речь идёт о субсидировании части затрат по переоборудованию автомобилей в 2023 году. Получить скидку могут как предприятия, так и физлица.
Баллоны, рампа форсунок, редуктор, понижающий давление, и электронный блок управления – это основные элементы, которые необходимо установить, чтобы перевести автомобиль на метан. Переоборудование такого грузовика, когда одновременно трудятся три мастера, занимает примерно один рабочий день.
В общей сложности устанавливается 4 столитровых баллона. Этого газа хватит примерно на 600 километров пути, дальше можно проехать еще почти одну тысячу на дизельном топливе. Выгода составляет примерно 5 рублей на один километр. В год же, к примеру, транспортная компания может сэкономить на одной единице техники сотни тысяч рублей. При этом переход на газомоторное топливо субсидируется государством.
Стоимость комплекта газобаллонного оборудования для легковых автомобилей с установкой под ключ здесь в среднем стоит 98 тысяч рублей, скидка составляет 48 600. Получить финансовую поддержку от государства за переход на экологичное топливо можно, обратившись в аккредитованные региональным Минтрансом сервисные центры по установке газового оборудования.
Именно два этих фактора – экономичность и экологичность – являются причиной перехода пассажирского транспорта на голубое топливо. Сейчас в республике на газе работают 533 автобуса. Это техника не только «Башавтотранса», но и частных перевозчиков.
В рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Башкортостана» в республике в прошлом году на газомоторное топливо перевели 1136 транспортных средств. На эти цели было выделено 58 миллионов рублей субсидий. В этом году работа продолжится, и господдержка уже составит почти 90 миллионов рублей.