С 31 марта в Башкирии стартуют прямые авиарейсы из Уфы в Ереван

Из Уфы в Ереван теперь можно добраться без пересадок. Компания Red Wings запускает прямые авиарейсы в столицу Армении, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

Фото №1 - С 31 марта в Башкирии стартуют прямые авиарейсы из Уфы в Ереван

По его словам, самолеты из Уфы начнут летать с 31 марта. Пассажиры будут летать на комфортабельных лайнерах, заверил глава ведомства.

Провели работу совместно с авиакомпанией Red Wings. Первый рейс в данном направлении планируем запустить уже с 31 марта. В Ереван будут летать комфортабельные лайнеры SSJ100.

Александр Клебанов, глава Минтранса РБ

Полеты в Армению будут выполняться по пятницам, в обратном направлении — по субботам.

Столица Армении станет пятым международным направлением в маршрутной сети Red Wings из Уфы. Авиакомпания также летает в Алматы, Анталью, Минск и Стамбул.

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