С 31 марта в Башкирии стартуют прямые авиарейсы из Уфы в Ереван

Из Уфы в Ереван теперь можно добраться без пересадок. Компания Red Wings запускает прямые авиарейсы в столицу Армении, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.
По его словам, самолеты из Уфы начнут летать с 31 марта. Пассажиры будут летать на комфортабельных лайнерах, заверил глава ведомства.
Полеты в Армению будут выполняться по пятницам, в обратном направлении — по субботам.
Столица Армении станет пятым международным направлением в маршрутной сети Red Wings из Уфы. Авиакомпания также летает в Алматы, Анталью, Минск и Стамбул.