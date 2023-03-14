Жители Уфы могут сообщить о бродячих собаках с помощью интерактивной карты

По закону пойманных животных осматривает ветеринар, после чего их на 14 дней размещают на карантин в приюте. После проводят дегельминтизацию, обработку от эктопаразитов, вакцинацию против бешенства и других заболеваний, а также стерилизацию и чипирование. После операции собаки еще пять дней остаются под наблюдением специалистов. Если животное не проявляет немотивированную агрессию, возвращают на прежнее место обитания.