Жители Уфы могут сообщить о бродячих собаках с помощью интерактивной карты

Жители Уфы могут сообщить о проблеме бездомных собак с помощью интерактивной карты, которая размещена на официальном сайте администрации города.
Благодаря карте удалось решить уже 112 запросов. Всего горожане оставили 139 обращений. Просьбу об отлове бездомных животных также можно оставить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города +7 347 277 09 11 (доб.3).
У уфимских подрядных организаций ООО «Актив» и ИП Михайлов Д.В., занимающихся отловом, действует единый номер телефона/WhatsApp для подачи заявок +7 (937) 157-78-89, а также адрес электронной почты [email protected]
По закону пойманных животных осматривает ветеринар, после чего их на 14 дней размещают на карантин в приюте. После проводят дегельминтизацию, обработку от эктопаразитов, вакцинацию против бешенства и других заболеваний, а также стерилизацию и чипирование. После операции собаки еще пять дней остаются под наблюдением специалистов. Если животное не проявляет немотивированную агрессию, возвращают на прежнее место обитания.