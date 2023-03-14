В Уфе ГИБДД проведет проверки пассажирских автобусов

15 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут в башкирской столице массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, а также профилактику нарушений ПДД и норм пассажирских перевозок.

Особое внимание полиция уделит техническому состоянию автобусов, прохождение водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров, а также соблюдение ими режима труда и отдыха. ГИБДД призывает водителей и пассажиров быть вежливыми и отнестись с пониманием к организованным проверкам в целях безопасности.