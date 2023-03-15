В Уфе сотрудники пунктов Wildberries удивились забастовке в других регионах

По всей России началась волна забастовок сотрудников пункта выдачи маркетплейса Wildberries. Причиной стала новая система штрафов. Из-за нововведения сотрудники могут лишиться 100% заработной платы за бракованный товар.

Массовые закрытия пунктов выдаче уже наблюдаются в нескольких городах страны. Сотрудники пунктов в башкирской столице удивились забастовкам и заверили, что знали о новой системе штрафов, но не считают, что она стала намного суровее, чем было раньше.