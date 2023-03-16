Последний звонок для уфимских 11-классников состоится 19 мая

Радмир Мавлиев также утвердил состав оргкомитета, который должен будет разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий. Главам районных администраций, Центру общественной безопасности, МВД, Управлению пожарной охраны поручено принять меры по сохранению жизни и здоровья школьников, а также недопущению правонарушений среди несовершеннолетних.