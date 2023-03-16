В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург ввели ограничение движения

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщает об ограничении движения на автодороге Уфа-Оренбург. Это касается некоторых видов транспорта.

Так, из-за выявления дефектов на путепроводах ограничение для грузовиков массовый выше 20 тонн введено около деревни Мокроусово. Для автомобилей организован объездной маршрут через населенные пункты Мокроусово, Ольховое и Сихонкино.