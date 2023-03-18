Союз общественных инициатив Зауралья собрал гумконвой для участников СВО

В составе гумпомощи – 30 кубометров обрезной доски, раскладные кровати, автозапчасти, холодильник, микроволновка, тара под воду, мобильная баня. С осени прошлого года предприниматели Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского районов и Сибая собирают адресно необходимые вещи для бойцов батальонов имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева и мобилизованным. Это теплая одежда, медикаменты, продукты питания, специальное оборудование.