В ближайшие дни в Башкирии ожидается мокрый снег и похолодание до -13 градусов

В ближайшие два дня в Башкирии ожидается мокрый снег, а также похолодание до -13 градусов. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 19 марта, в Башкортостане ожидается небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а юго-восточных районах республики столбики термометров опустятся до -5 градусов.