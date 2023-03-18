В Уфе волонтеры ищут 60-летнего Сергея Фролова, пропавшего в прошлом году

В башкирской столице волонтеры отряда ДПСО "БаРС" ведут поиски 60-летнего уфимца, который пропал без вести в районе микрорайона "Нижегородка" 26 ноября прошлого года. Сергей Фролов ушёл на лодке с буквами АПС в неизвестном направлении.
Приметы: телосложение худощавое, рост около 180 см, серо-голубые глаза, волосы седые. В день исчезновения мужчина был одет в серо-черную рабочую одежду с надписью "Роснефть", джемпер, футболку белого цвета и резиновые сапоги.
Позвонить волонтерам можно по телефонам 8 (937) 35 77 933, 8 (937) 3 102 112.