В Уфе волонтеры ищут 60-летнего Сергея Фролова, пропавшего в прошлом году

В башкирской столице волонтеры отряда ДПСО "БаРС" ведут поиски 60-летнего уфимца, который пропал без вести в районе микрорайона "Нижегородка" 26 ноября прошлого года. Сергей Фролов ушёл на лодке с буквами АПС в неизвестном направлении.