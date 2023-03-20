В Уфе волонтеры готовят сублимированные супы для участников СВО

Хозяйки Уфы готовят для участников специальной военной операции сублимированные супы: борщ, рассольник, лапшу и гороховый. По вкусу и питательности не уступают домашним. Самое главное – они готовятся быстро, и сварить их легко в полевых условиях. Кроме того, женщины делают еще молочные каши и печенье.

Такая степень сушки необходима для того, чтобы ингредиенты не портились. Все смешивается в строгой пропорции, упаковывается. По сути, консервируется. Основной этап работ волонтеры делают дома. Кто-то берет на себя закупку мяса и овощей, другие чистят и нарезают, третьи сушат их в специальных аппаратах. Такую миссию по готовке блюд на себя взяли активисты группы «Супы из Башкирии» волонтерского движения «Надежный тыл Башкортостана».

В группе более 300 активистов. Это те, кто помогает финансово, берет на себя функции автоволонтеров. Супы разнообразные: борщ, рассольник, лапша и гороховый. Время сушки для каждого ингредиента разное. Дольше всего сохнет капуста. Пробные партии волонтеры в первую очередь дегустируют сами, чтобы оценить качество. Сейчас уже взялись за готовку вторых блюд.

Кроме того, женщины делают и энергетические батончики. Также бойцам они отправили 145 кг домашнего печенья и сухари. В ряды волонтеров влились не только уфимки, но и жительницы районов республики. Заключительный этап сборки посылки – укладка продуктов. Сюда же идут каши, печенье, сладости, открытки и письма от детей. Каждая такая коробка весит порядка 15 кг.