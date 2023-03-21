В Уфе провели фестиваль педагогических династий

В уфимском центре образования №159 провели фестиваль педагогических династий. Представители шести семей были отмечены в конкурсных номинациях. Среди них и семья Насыровых. Их династию продолжают дочери Лилия и Рузиля.

Есть и семейная династия, в роду которых преподают 1000 лет. Общий педагогический стаж у семьи Алмаевых, к примеру, составляет 800 лет. Сами Минсылу и Альберт трудятся в уфимской школе №127 более 30 лет, почетные учителя образования Башкортостана и России. Их племянница – Розалия Каримова. Она работает воспитателем в детском саду.