Жители Уфы могут бесплатно вакцинировать животных от бешенства

В Уфе началась прививочная кампания животных от бешенства. Хозяева четвероногих могут бесплатно привить собак и кошек от опасной болезни.
Вакцинация будет проходить в Орджоникидзевском районе Уфы до 3 апреля. Точный список мест, где можно привить животное, опубликовала районная администрация.
Так, сегодня прививку домашнему питомцу можно сделать в ЖЭУ № 37 по улице Коммунаров, 69/3, завтра, 22 марта, — в ЖЭУ № 48 на Вологодской, 76/1, в четверг, 23 марта — в ЖЭУ № 21 (Кольцевая, 43), в пятницу — в ЖЭУ № 45 (Свободы, 17).
Специалисты-ветеринары принимают с 16.00 до 17.30. Отмечается, что на момент процедуры животное должно быть здоровым.