Жители Уфы могут бесплатно вакцинировать животных от бешенства

Так, сегодня прививку домашнему питомцу можно сделать в ЖЭУ № 37 по улице Коммунаров, 69/3, завтра, 22 марта, — в ЖЭУ № 48 на Вологодской, 76/1, в четверг, 23 марта — в ЖЭУ № 21 (Кольцевая, 43), в пятницу — в ЖЭУ № 45 (Свободы, 17).