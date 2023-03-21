В Уфе ограничат движение для транспорта и пешеходов на набережной реки Белой

Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил об ограничении движения для транспорта и пешеходов на набережной реки Белой.
До 18 мая с 21:00 до 06:00 будут перекрыты две полосы движения. Временные неудобства связаны с продолжением реконструкции старого арочного моста.
Также в начале апреля и до 18 мая планируют перекрыть проезд машин и проход пешеходов в зоне набережной Белой для выполнения демонтажа объекта. Работы организуют ориентировочно с 10:00 до 23:00.