В 2023 году в Башкирии откроется 30 стоматологических кабинетов

В Башкирии продолжают развивать детскую стоматологию. Только в этом году власти планируют открыть 30 стоматологических кабинетов и направить на эти цели более 36 млн рублей. Об этом рассказал министр образования Айбулат Хажин.
По его словам, сейчас в республике функционируют 214 школьных стоматологий, 12 из которых были открыты в прошлом году. Министр подчеркнул, что появление таких кабинетов повышает доступность лечения для детей, особенно в селах.
«На сегодняшний день в республике насчитывается 214 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, из них 80 стоматологических кабинетов открылись в рамках модуля „Здоровая улыбка“ образовательного проекта "Взлетай!". Только в прошлом году на эти цели из бюджета республики было выделено 14,4 млн рублей, а в этом году – 36,1 млн рублей», — цитирует Хажина «Башинформ».
Решение о возрождении стоматкабинетов в образовательных организациях республики было инициировано Главой Башкортостана Радием Хабировым. Сейчас регион занимает лидирующие позиции по школьной стоматологии в ПФО.
Также в соответствии с поручением Главы Башкирии решаются организационные вопросы для того, чтобы в школьных стоматологиях лечение могли получать и педагоги.