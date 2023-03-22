В 2023 году в Башкирии откроется 30 стоматологических кабинетов

«На сегодняшний день в республике насчитывается 214 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, из них 80 стоматологических кабинетов открылись в рамках модуля „Здоровая улыбка“ образовательного проекта "Взлетай!". Только в прошлом году на эти цели из бюджета республики было выделено 14,4 млн рублей, а в этом году – 36,1 млн рублей», — цитирует Хажина «Башинформ».