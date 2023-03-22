Число заражений коронавирусом в Башкирии выросло на 153 новых случая

В Башкирии за минувшие сутки подтверждено еще 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом рассказали в региональном Минздраве. По данным ведомства, за три года пандемии в республике зарегистрировано более 359 тысяч фактов заболевания.
Из общего количества инфицированных болезнь побороли 350,8 тысяч жителей Башкирии. Показатель выздоровления вырос на 183 пациента.
В стационарах сейчас находятся 166 пациентов, большинство из которых, или 103 человека — пожилые люди. Амбулаторно лечатся почти 2,2 тысячи жителей. Из них почти 700 — люди старше 60 лет.