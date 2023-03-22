В Башкирии 8 Марта пропала 31-летняя Сабрина Умирова

В Башкирии объявлены поиски 31-летней Сабрины Умировой. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры «БашРегионСпас».
Известно, что в последний раз пропавшую видели 8 марта в Сибае. С тех пор о ней ничего неизвестно, а с родственниками горожанка на связь не выходит.
На момент исчезновения она была одета в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные сапоги и белую вязаную шапку. Среди других ее примет — худощавое телосложение, рост 169 сантиметров, карие глаза и короткие темно-русые волосы.
Всех, кому что-то известно о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 8-937-3-102-112 или на единый номер 112.