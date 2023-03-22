В Башкирии начали отработку действий по тушению лесных пожаров

Зональные учения проходят в разных районах Башкортостана. Сценарий везде один и тот же: неосторожное обращение с огнем и гектары горящих полей или леса.

Пожар пусть и условный, а вот огонь в целях реалистичности на учениях организовали настоящий. Впрочем, главное все же не зрелищность, а отработка четкого механизма действий. После обнаружения очага на место прибывает мобильная группа реагирования, участники которой первыми приступают к тушению очага.

Ранцевые тушители хорошо себя показали там, куда не может добраться машина, например. 20 литров воды входит в один ранец. Ринат Галимов, начальник участка Ермекеевского лесхоза

В бочке емкость 500 литров для воды, из нее и ранец набирается, а если вода закончилась, с помощью мотопомпы из водоема набираем воду и возвращаемся на место пожара. Айбулат Юлаев, начальник Белебеевской лесопожарной станции

Кстати, именно межведомственные мобильные группы в прошлом году доказали свою эффективность в обнаружении и тушении пожаров. На сегодня их численность в республике превышает 3 тысячи человек.

Выезжали в Белорецкий район на пожары, отправляли из Белебеевского лесхоза. Ахсан Кашапов, мастер Белебеевской лесопожарной станции

Основная задача работников лесхоза в предстоящий пожароопасный сезон – это недопущение возгорания в лесном фонде и минимизация ущерба от пожаров. В связи с этим подобные зональные учения в этом году проведут на территории пяти лесничеств. Задействованы специалисты со всех районов и городов.

Пожар последний был у нас в 2021 году, это около бывшей деревни Письменки. Сгорело около 3 га, в тушении участвовало 5 подразделений. Рыбу ловить приехал старик, и что-то оставил, после него загорелось. Рим Низамутдинов, инженер охраны и защиты леса Белебеевского лесничества

За последнее время наибольший урон лесному фонду пожары нанесли в 2021 году. В прошлом сезоне ситуация была относительно спокойной. С каждым годом задача – минимизировать количество горящих площадей. Тем не менее, службы готовятся отрабатывать ситуацию по наихудшему сценарию.

Основной целью таких учений является в первую очередь проверка лесопожарной техники, инвентаря после зимнего хранения, их техническое состояние. Главное – это вопрос взаимодействия сил и средств. Юнир Садыков, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан