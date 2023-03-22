В Башкирии начали отработку действий по тушению лесных пожаров

Зональные учения проходят в разных районах Башкортостана. Сценарий везде один и тот же: неосторожное обращение с огнем и гектары горящих полей или леса.
Пожар пусть и условный, а вот огонь в целях реалистичности на учениях организовали настоящий. Впрочем, главное все же не зрелищность, а отработка четкого механизма действий. После обнаружения очага на место прибывает мобильная группа реагирования, участники которой первыми приступают к тушению очага.
Кстати, именно межведомственные мобильные группы в прошлом году доказали свою эффективность в обнаружении и тушении пожаров. На сегодня их численность в республике превышает 3 тысячи человек.
Основная задача работников лесхоза в предстоящий пожароопасный сезон – это недопущение возгорания в лесном фонде и минимизация ущерба от пожаров. В связи с этим подобные зональные учения в этом году проведут на территории пяти лесничеств. Задействованы специалисты со всех районов и городов.
За последнее время наибольший урон лесному фонду пожары нанесли в 2021 году. В прошлом сезоне ситуация была относительно спокойной. С каждым годом задача – минимизировать количество горящих площадей. Тем не менее, службы готовятся отрабатывать ситуацию по наихудшему сценарию.
Еще одна задача – обезопасить от лесных пожаров население. В зоне бедствия могут оказаться почти 200 населенных пунктов, более 40 детских лагерей и около полусотни садовых товариществ. Впрочем, именно влияние людей зачастую становится основной причиной возгорания. В 9 из 10 случаев в пожаре виновен человек.