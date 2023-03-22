В Башкирии синоптики рассказали о дождливых месяцах лета

Башгидрометцентр республики рассказал, какими будут весна и лето в 2023 году. С апреля по сентябрь текущего года температура воздуха ожидается в пределах нормы. Нормальной температурой в апреле считается +3...+6 градусов, в мае – +11...+14, июне – +15...+19, июле – +17...+21, августе – +15...+19, сентябре – +9...+12 градусов.

Специалисты отмечают, что в августе на севере Башкирии среднемесячная температура ожидается выше нормы. Осадки в теплое время года также ожидаются в пределах нормы.