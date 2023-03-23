В Уфе с минздрава взыскали деньги на лечение девочки с инвалидностью

Прокуратура Дёмского района Уфы взыскала с регионального министерства здравоохранения деньги на лечение ребёнка с инвалидностью.
4-летняя девочка с рождения страдает смешанной формой муковисцидоза. Она нуждается в непрерывной терапии и дорогостоящих препаратах. Лекарство для пациентов с данным заболеванием отпускаются бесплатно. Однако из-за бездействия регионального ведомства девочка не получала положенные препараты с октября 2021 по сентябрь 2022 года.
В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с требованием о взыскании с министерства денег, затраченных на покупку препаратов. Суд согласился и взыскал в пользу законных представителей более 115 тысяч рублей. В настоящее время перебоев в предоставлении лекарства не установлено.