В Уфе с минздрава взыскали деньги на лечение девочки с инвалидностью

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с требованием о взыскании с министерства денег, затраченных на покупку препаратов. Суд согласился и взыскал в пользу законных представителей более 115 тысяч рублей. В настоящее время перебоев в предоставлении лекарства не установлено.