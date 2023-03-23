В Уфе с 1 апреля ограничат въезд для фур

В Уфе весь апрель будет действовать ограничение на въезд в город для фур. Об этом сообщили в городской мэрии.
В администрации пояснили, что ограничения вводятся для сохранения целостности городских дорог. Однако возможность въехать в столицу Башкирии будет, правда, придется заплатить.
Предоставление такой услуги осуществляется в режиме «одного окна», в электронном виде, уполномоченным федеральным казенным учреждением «Росдор-мониторинг». Подача заявления на получение специального разрешения производится через личный кабинет перевозчика на официальном сайте.
На въездах в башкирскую столицу установят соответствующие дорожные знаки, а также знаки дополнительной информации. С 1 по 30 апреля все въезды в Уфу для большегрузных автомобилей без оформления разрешения будут запрещены. Проверка возложена на инспекторов ГИБДД.
За нарушение запрета грузовики будут эвакуировать на штрафстоянки, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы до 500 тысяч рублей.
По всем вопросам для разъяснений следует обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.