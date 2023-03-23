В Уфе с 1 апреля ограничат въезд для фур

На въездах в башкирскую столицу установят соответствующие дорожные знаки, а также знаки дополнительной информации. С 1 по 30 апреля все въезды в Уфу для большегрузных автомобилей без оформления разрешения будут запрещены. Проверка возложена на инспекторов ГИБДД.